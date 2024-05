Prefeito, pai de Fufuca pagou R$ 9,7 mi a empresa de apoiadores do ministro

Uma empresa de engenharia criada há seis anos que teve três proprietários consecutivos com idade igual ou inferior a 25 anos fechou pelo menos R$ 9,7 milhões em contratos com a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré (MA), governada pelo pai do ministro André Fufuca, o prefeito Fufuca Dantas (PP). Dois dos donos da empresa são ex-funcionários de campanha do ministro dos Esportes. Os acordos foram firmados entre 2019 e 2023. André Fufuca nega qualquer conflito ético no caso (leia mais abaixo).

O que aconteceu

A Projeplan foi criada em 2018 com um capital social de R$ 600 mil. Este era o valor mínimo necessário para a empresa começar a operar. Um ano depois, a companhia começou a firmar contratos com a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré.

Empresa fechou contratos com verba federal. A Projeplan firmou com o município contratos que incluem obras de manutenção de prédios municipais, construção de unidades habitacionais e melhorias nas estradas da região.