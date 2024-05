Marielle: Conselho de Ética abre processo que pode cassar Chiquinho Brazão

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou hoje a abertura de um processo que pode cassar o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser um dos mandantes do assassinato, em 2018, da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Brazão nega as acusações.

O que aconteceu

Por 16 votos favoráveis e 1 contrário, o Conselho aprovou a representação que pedia a abertura do processo de cassação. "Declaro aprovado o parecer preliminar pela admissibilidade do processo de cassação", afirmou o presidente do Conselho, deputado Leur Lomanto Junior (União-BA).