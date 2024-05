Governo Lula diz que comprará casas e dará às famílias afetadas no RS

O presidente Lula está garantindo que as casas que foram perdidas nas enchentes, aquelas que se encaixam no perfil do MCMV, dentro do mesmo padrão de renda, 100% dessas famílias terão as casas garantidas de volta pelo Governo Federal.

ministro Rui Costa

Segundo o governo, a operação será conduzida pela Caixa. O banco estatal, segundo o ministro, vai comprar casas à venda nas cidades atingidas, para repassá-las aos desabrigados, e também deverá fazer uma oferta pública para que interessados possam vender imóveis ao governo, que também serão entrgues às vítimas da enchente.

O governo vai comprar imóveis em leilões públicos e repassá-los aos atingidos. Nas cidades atingidas pela tragédia, os imóveis retomados pela Caixa de compradores inadimplentes, que pararam de pagar seus financiamentos, serão quitados pelo governo e entregues às famílias desabrigadas.

Outra estratégia do governo será buscar imóveis no mercado. O chefe da Casa Civil explicou que o governo já identificou 14 mil casas ou apartamentos em construção no mercado, por empreiteiras, e deverá comprá-las para repassar aos atingidos.

Prefeitos deverão informar número de desabrigados ao governo. Costa afirmou que os gestores municipais devem acessar um formulário do Ministério das Cidades para informar o número de habitantes à espera de moradia.

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), agradeceu a medida habitacional anunciada pelo governo federal. "Que bom que há essa compreensão do governo federal para acolher todas as ideias possíveis [de compra de moradia]", disse ele.