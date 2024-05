Aécio: Se Datena tiver disposição, é alternativa que não podemos desprezar

São Paulo é a única eleição nacional que o Brasil viverá nesse ano, cujo resultado, de alguma forma, sinaliza para algo especial para 2026. O PSDB quer dar um sinal nessa campanha e mostrar que não está vinculado a um polo ou outro. Uma candidatura própria seria a forma mais adequada de mostrarmos isso.

Surgiu o Datena, uma figura popular e que impacta nas pesquisas. Pensando pragmaticamente, ele nos dá um palanque para dizermos o que queremos ao Brasil. Se ele realmente tiver disposição de disputar as eleições embalado em um conteúdo, com quadros do PSDB ao seu lado e falando de futuro, é uma alternativa que sequer temos o direito de desprezar . Aécio Neves, deputado federal (PSDB-MG)

Neves negou que o PSDB tenha sido oportunista com uma eventual candidatura de Datena. Questionado se não temia um novo recuo do apresentador, que já desistiu de disputar eleições em outras ocasiões, o deputado disse que o partido "está preparado para um plano B".

Talvez seria oportunismo se aceitássemos o que os vereadores do PSDB eleitos com Bruno Covas nos solicitavam: que todos fôssemos com o prefeito Ricardo Nunes porque teríamos cargos e secretarias. Sabíamos que os vereadores sairiam e isso não diminuiu o partido. Queremos ter uma tribuna. Não é a ideal, mas é a que temos hoje.

Essa conversa com o Datena, se ele se dispuser a disputar essas eleições, será construída com conteúdo. Ele provavelmente terá um companheiro tucano raiz ao seu lado na chapa para poder falar novamente para São Paulo. Ele nos dará um microfone. É o que nós temos. Prefiro essa alternativa, com todos os riscos, a um alinhamento por conta de espaço político que nos misturará com outros grupos que já estão consolidados.