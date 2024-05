Juíza proíbe Ciro Gomes de repetir ofensas à senadora do PT Janaína Farias

A 12ª Vara Cível de Brasília proibiu que Ciro Gomes (PDT) siga divulgando ofensas à senadora Janaína Farias (PT-CE), sob pena de multa de R$ 30 mil.

O que aconteceu

A senadora Janaína Farias assumiu o cargo em 2 de abril. Ela é suplente de Camilo Santana, que chefia a pasta da Educação no governo federal. Na mesma semana, em entrevista ao portal "A Notícia do Ceará", o vice-presidente do PDT (Partido Democrático Trabalhista) afirmou que a única atuação política de Farias anterior à posse era "o harém" de Santana.