Arthur do Val tem pedido negado pelo TJ-SP para reaver direitos políticos

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou pedido do ex-deputado Arthur do Val (União Brasil) para ele recuperar os direitos políticos.

O que aconteceu

A Justiça extinguiu o processo sem analisar o mérito do pedido de Do Val, também conhecido como Mamãe Falei. O entendimento foi que o TJ-SP estaria invadindo as competências da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) se ,devolvesse os direitos políticos ao ex-deputado. A Casa é a responsável por aplicar punições administrativas a parlamentares.

O tribunal determinou que o ex-deputado pague R$ 5.000 pelos gastos com o processo. Segundo a decisão do TJ-SP, esse valor vai custear as despesas processuais de procuradores.