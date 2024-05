Governo criará nova lei para substituir a de calamidade pública, diz Marina

Haddad e Boulos prometem quebrar "conta macabra". Expressão foi usada pelo ministro para se referir ao fato de que, historicamente, São Paulo tem um mandato com prefeito de esquerda para cada dois de prefeitos de outros campos ideológicos.

O que dizem os envolvidos

Vinte anos atrás, quem falava em meio ambiente era visto como antidesenvolvimentista. Hoje, essa agenda é incontornável

Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda

Hoje, todo nosso esforço no Rio Grande do Sul está na gestão do desastre. Mas nós temos feito muito pouco em relação à gestão de risco. Estamos trabalhando em um plano de gestão de risco climático para que a gente esteja adaptado e preparado para o que vem por aí

Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas