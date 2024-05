Mourão é cobrado por ausência na crise do RS: 'Sou um homem de 70 anos'

Senador disse que esteve no Rio Grande do Sul entre 1º e 5 de maio, no início da crise, e que enviou carretas com doações. Mourão afirmou ainda ter apresentado um plano de trabalho da comissão externa criada no Senado para acompanhar a situação do estado. "Estamos trabalhando em cima de legislação, de agilizar a entrega de recursos, convencer os nossos irmãos parlamentares de destinar emendas que eram para os seus estados para o Rio Grande do Sul."

Mourão nasceu em Porto Alegre e foi eleito senador pelo estado em 2022. Ele teve obteve 44,11% dos votos.

O que disse Mourão

O que um senador da República pode fazer? Encaminhar recursos (...) Eu não sou [do] Executivo, eu não tenho a missão de estar me deslocando do ponto A para o ponto B, eu tenho que criar facilidades para os responsáveis por executar as tarefas.

Senador Hamilton Mourão à Rádio Gaúcha

O contato direto com a comunidade é o do vereador. Logo depois você tem o deputado estadual, o deputado federal e o senador, que representa o estado como um todo. Eu tenho uma responsabilidade perante o estado como um completo, e não apenas a comunidade localizada.