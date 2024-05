Alagamentos já duram 22 dias e gaúchos acumulam perdas: 'Frustrante'

Fiz contenção no meu portão, mas não adiantou. Pensei primeiro em salvar os animais e cheguei a cair. Nunca precisei sair de casa. Mas aconteceu e tive que sair. Só estou com a roupa do corpo. Estou muito abalada, está tudo embaixo d'água.

Guiomar Meirelles Toledo

Após o resgate, havia outra preocupação. Como não poderia ficar com parentes no bairro Restinga, também alagado, Guiomar disse que só iria para um abrigo caso pudesse levar os cachorros.

'Pesadelo sem fim'

A reportagem do UOL acompanhou o momento em que começou o alagamento no Menino Deus, no fim da tarde de ontem. Atingido pelas inundações no começo do mês, os moradores do bairro tentavam retomar a normalidade quando foram atingidos por mais uma enchente.

Com uma mochila nas costas, a enfermeira Bruna Cristina Dias, 23, saiu do prédio onde mora na avenida Praia de Belas com a água já pela cintura.