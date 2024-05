PRTB lança pré-candidatura do coach Pablo Marçal à Prefeitura de SP

PRTB diz que Marçal tem "propostas inovadoras" para São Paulo. No evento, o presidente do partido, Leonardo Avalanche, disse que o empresário "tem preparo para isso, talento nato e é abençoado por Deus para conduzir a nossa cidade".

No evento de sexta, Marçal citou possíveis propostas para a cidade, como "construir o maior prédio do mundo, com um quilômetro de altura", "mudar a mentalidade do povo" e "colocar rentabilidade no patrimônio público".

Vida política

Marçal já tentou candidatura para a Presidência da República. No pleito de 2022, o empresário se pré-candidatou pelo Pros para a posição. No entanto, uma fusão com o Solidariedade e uma negociação de apoio ao então candidato Lula (PT), fez com que o partido tirasse seu nome do jogo.

Antes do PRTB, Marçal passou pelo Democracia Cristã. Até a chegada do empresário ao partido de Fidelix, era ventilado o nome de Padre Kelmon para corrida eleitoral paulistana.

Quem é Pablo Marçal

Pablo Marçal nasceu em Goiânia (GO) e tem 37 anos. O empresário conta com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e grava vídeos motivacionais para quem quer ganhar dinheiro. Segundo declaração à Justiça Eleitoral em 2022, ele tem R$ 88,4 milhões de patrimônio.