Lewandowski: SP é autônomo, mas é desejável que siga diretriz sobre câmeras

Estados receberão verbas federais somente se cumprirem as diretrizes. O ministro da Justiça explicou que os estados que quiserem ter acesso às verbas dos fundos terão de enviar projetos para serem aprovados. "Estados só receberão verbas depois de cumpridas as diretrizes. Se algum estado, no futuro, se São Paulo quiser obter verbas federais para ampliar ou aperfeiçoar seu sistema de câmeras será muito bem-vindo e receberá os fundos se cumprirem as diretrizes."

Órgãos federais utilizarão câmeras seguindo diretrizes. "Posso assegurar que os órgãos federais que fazem parte do sistema federal usarão as câmeras corporais nas atividades que estão previstas na portaria", afirmou o ministro.

Ministro detalha diretrizes

Portaria não "conflita" com normas dos estados. "Vivemos num estado federal, cada um desses entes são autônomos, essa portaria não tem a intenção de conflitar com quem quer que seja mas simplesmente estabelecer paradigmas. Essa portaria é fruto de muitos estudos, discussões e audiências públicas", afirmou Lewandowski.

Portaria é lançada após consultas públicas com entidades da sociedade civil. "Um assunto controvertido, que desperta tantas dúvidas é importante que a gente estabeleça diretrizes para todo o país. Ela [a portaria] adentra aspectos técnicos muito importantes", afirmou o ministro. " A partir de audiências públicas com a sociedade civil, chegamos a um conjunto de normas com diretrizes no que diz respeito ao uso para todas as corporações policiais do pais."

Ministro chamou a atenção para o artigo 10, da portaria, que prevê diretrizes para as gravações. "As três modalidades que poderão ser usadas exclusivamente ou combinadas", disse. Segundo o ministro, a primeira modalidade é por acionamento automático, a segunda por acionamento remoto (por meio do sistema por meio da autoridade competente), e a terceira, por acionamento dos próprios integrantes dos órgãos de segurança. "Esse valor de privacidade está protegido porque são valores constitucionais que abarcam servidores", afirmou.