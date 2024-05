Câmeras de PM têm risco de 'apagão' se Tarcísio não estender contrato

A Secretaria da Segurança Pública disse que os equipamentos passarão a ser acionados pelo próprio policial ou pelo Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar. O secretário Guilherme Derrite afirmou, mais cedo, que haverá punição ao PM que não ligar o equipamento.

Estudos indicam, no entanto, que policiais não ligam o equipamento em todas as ocorrências. A diretora-executiva do Fórum cita uma pesquisa que analisou o comportamento de policiais do Bope, no Rio, e apontou que os agentes acionaram as câmeras em um terço das ocorrências. "Isso é uma economia para quem? Para a sociedade, isso não é positivo", comenta Samira.

Quantidade de equipamentos aumenta, mas há preocupação com qualidade da gravações. O edital prevê a substituição das câmeras existentes e a ampliação — em 18% — do número de equipamentos, chegando a 12 mil câmeras. Especialistas afirmam, porém, que muitas empresas responsáveis pelas câmeras não oferecem qualidade mínima necessária para garantir o serviço.

Especialistas dizem que editral reduz a obrigatoriedade da comprovação da capacidade técnica. Segundo a diretora-executiva do Fórum, a primeira licitação para contratação de câmeras, em 2020, exigiu das empresas participantes a comprovação de capacidade técnica de fornecimento de, no mínimo, 50% do objeto licitado — ou seja, as câmeras. Na prática, o edital previa a contratação de 2.500 câmeras e foi exigido que as empresas comprovassem capacidade técnica de fornecimento de ao menos 1.250 equipamentos.

O novo documento exige a comprovação da capacidade técnica do fornecimento de 500 câmeras. Isso significa que a exigência de habilitação técnica exigida é de 4% do objeto licitado. "Essa exigência garantia o bom uso do dinheiro público", diz Samira. "Estranha essa mudança em um momento que o governo diz estar aperfeiçoando o serviço."

Dados da plataforma Justa apontam que gastos com câmeras foram de R$ 93 milhões. O valor equivale a 0,7% dos gastos empenhados pela Polícia Militar. Ao considerar os gastos também da Polícia Civil, o valor gasto é de 0,47% dos gastos.