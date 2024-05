Despesas do Judiciário batem recorde em 2023 e atingem R$ 132,8 bilhões

O Índice de Produtividade da Magistratura brasileira também cresceu 6,8% em 2023. Isso significa, em média, 2 mil processos baixados por juiz —foram 8,6 casos solucionados por magistrado a cada dia útil.

Pretos são apenas 1,8% no Judiciário

Perfil étnico-racial da Justiça aponta a presença de 12,4% de pardos e apenas 1,8% de pretos em todo Poder Judiciário. Os segmentos com maiores percentuais de magistrados negros (pardos + pretos) são os da Justiça Eleitoral (18,1%) e da Justiça do Trabalho (15,9%). Parcela dos brasileiros que se identificaram como pardos e pretos no Censo de 2022 chegou a 55,5% da população.

Já a participação feminina na magistratura, até o final de abril de 2024, é de 36,8%, enquanto a de homens é de 59,8%. Em 3,1% há ausência de informações por falta de preenchimento do dado e, em 0,2% dos casos, os respondentes optam por não declarar ou não compartilhar suas informações de sexo.

Na Europa, as mulheres juízas já correspondiam, no ano de 2022, a mais da metade da magistratura, 59,7%. O segmento com o maior índice de mulheres no Brasil é o das juízas substitutas de 1º grau, de 41,68%.