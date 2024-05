Ex-delegado, só um senador do PT votou contra 'saidinha': 'Não é razoável'

Derrota para o governo Lula. O Congresso proibiu o fim da "saidinha" em votação ontem (28).

O que disse Contarato

A pessoa já tem inúmeros benefícios, tanto no Código Penal quanto na Lei de Execução Penal, e com a saída temporária de forma indiscriminada, 35 dias em cinco vezes por ano. Como explica isso para uma mãe cujo filho foi morto por disparo de arma de fogo que o culpado vai ficar pouco mais de dois anos preso? Não é razoável.

Senador Fabiano Contarato (PT-ES), ao Estadão

Detentos não poderão mais sair em datas comemorativas

Placar com folga na Câmera e no Senado. O veto de Lula foi derrubado por 314 votos a 126, com 2 abstenções na Câmara; e por 52 votos a 11 no Senado, com 1 abstenção. A votação ocorreu nesta noite em sessão conjunta do Congresso Nacional.

Manutenção do veto era prioridade do governo. Parlamentares ligados à base do presidente Lula chegaram a adiar a votação do veto, que ocorreria no início de maio, mas não conseguiram fechar acordo com a oposição sobre o tema.