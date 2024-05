Saidinha: governo prevê judicialização no STF e problema para governadores

A decisão do Congresso de proibir a saída temporária dos presos deve parar no STF (Supremo Tribunal Federal), dizem integrantes do governo federal. O Planalto também considera que o impacto da proibição pode recair sobre governadores, caso detentos ameacem fazer rebeliões em protesto nas cadeias —o sistema prisional fica a cargo dos estados, e os presídios federais não permitem o benefício da saidinha.

Nesta terça-feira (28), o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula que permitia as "saidinhas" de presos em regime semiaberto. Com isso, os detentos não poderão visitar familiares em datas comemorativas. A saída fica permitida apenas para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior.

Agora, integrantes do governo preveem uma batalha jurídica sobre o tema, que deve ser iniciada via partido político questionando a constitucionalidade da lei ou por meio de recurso de um condenado proibido de sair — por enquanto, o Executivo não pretende recorrer.