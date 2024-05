Governo perde, Congresso derruba veto de Lula e proíbe saidinhas de presos

Lula aprovou grande parte do projeto aprovado pelos parlamentares, mas vetou o trecho referente às saidinhas. Segundo o ministro Lewandowski, a decisão do presidente afetaria um número limitado de detentos: 118.328 presos. Segundo relatório da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), havia cerca de 645 mil presos em celas físicas no Brasil em junho de 2013. O argumento também foi usado em vão pela base na votação de hoje.

Nós entendemos que a proibição atenta contra valores fundamentais da Constituição e contra o princípio da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, quando Lula vetou o trecho da saidinha

Derrota também sobre fake news

Foi a segunda derrota do governo na sessão de hoje do Congresso. Deputados e senadores da base tentaram atuar para derrubar os vetos do então presidente Jair Bolsonaro (PL) na Lei de Segurança Nacional, de 2021, mas não conseguiram. Entre os trechos vetados, estão o que criminalizava a comunicação enganosa em massa (fake news) e o que aumentava a punição de militares por crimes contra o Estado de Direito.

O veto da criminalização das fake news foi mantido por 317 votos a 139, com 4 abstenções. O governo orientou pela derrubada, mas a oposição venceu com ampla maioria. Parlamentares da oposição comemoraram bastante o resultado, aos gritos de "Lula ladrão, seu lugar é na prisão", "vitória da democracia" e "liberdade".

Outro veto de Bolsonaro que foi mantido hoje é do trecho que ampliaria a condenação de militares ou agentes públicos por atentados ao Estado de Direito. O texto previa aumento de metade da pena com perda do cargo ou da função pública, em caso de crime cometido por militar. Entre os argumentos da base do governo para tentar derrubar o veto deste trecho estava a participação de militares no golpe de 8 de janeiro de 2023.