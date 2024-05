Nunes X Boulos fica mais acirrado com novos candidatos; colunistas opinam

Paraná Pesquisas. Nunes aparece em primeiro nas intenções de voto, com 28,1% e Guilherme Boulos com 24,2%. Já Tabata Amaral tem 9,1% das intenções de voto, enquanto Marçal detém 5,1%. O levantamento foi divulgado ontem (29).

O que dizem os colunistas



Nunes cada vez mais competitivo, Boulos com dificuldade de subir e a chegada de aventureiros políticos compõem a fotografia da disputa pela prefeitura de São Paulo neste momento. As recentes pesquisas não trazem muitas surpresas, confirmam a polarização e mostram que o atual prefeito tem muita chance de permanecer no cargo. A alta rejeição de Boulos, amarrada aos seus pés, impede um voo mais alto. O coach Pablo Marçal pode ser uma pedra no caminho de Nunes, mas terá dificuldade para vencer a grande rejeição. As pesquisas mostram que o eleitor segue polarizado entre Lula e Bolsonaro e que ainda não encontrou uma terceira via.

Fabíola Cidral

Vale o Datafolha: disputa é entre Boulos e o atual prefeito. É muito difícil aparecer uma terceira força capaz de roubar uma vaga no segundo turno - salvo alguma excepcionalidade.

José Roberto de Toledo

As pesquisas mostram a dificuldade de Guilherme Boulos em furar a bolha do eleitorado esquerdista, apesar do apoio do presidente Lula. Disputa a pré-campanha contra um prefeito que não era uma figura política conhecida, que chegou ao cargo como vice e cuja gestão é criticada tanto pela zeladoria como pelo aumento da criminalidade. Ainda assim, Boulos --que tem histórico na militância com grupos vulneráveis--não consegue furar o teto dos 30% do eleitorado cativo do PT.

Letícia Casado