Janones pede à PGR extinção do partido de Bolsonaro

O deputado federal André Janones (Avante-MG) quer que a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalie a possibilidade de extinção do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento enviado à instituição, o parlamentar afirmou que a petição é baseada na "necessidade de proteção do regime democrático brasileiro, que tem sido alvo de sucessivos ataques e ameaças originados e fomentados por figuras de liderança e membros do partido requerido".

O ofício foi enviado à PGR no dia 14 de novembro, antes do anúncio de indiciamento pela Polícia Federal (PF) de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e outros 35 aliados do ex-presidente.

De acordo com o documento apresentado pelo deputado, o atentado a bomba cometido por Francisco Wanderley Luiz em frente ao STF, que resultou na morte dele, faz parte de um "processo de radicalização fomentado por discursos de descrédito às instituições e incitação ao ódio, amplamente difundidos por figuras de liderança no Partido Liberal".