Suspeito de ameaçar família de Moraes foi condenado por abandono de posto

O fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira, preso nesta sexta-feira (31) por suspeita de ameaçar a família do ministro do STF Alexandre de Moraes, tem 42 anos, mais de vinte anos de carreira militar e foi condenado em outubro do ano passado por abandono de posto.

O que aconteceu

Oliveira foi condenado pela Justiça Militar por ter abandonado o posto de serviço em um exercício em São João da Barra (MG). O caso ocorreu em outubro de 2021. Segundo o processo, "de forma dolosa e sem ordem superior", Oliveira deixou o lugar de serviço por volta das 20h30 e só retornou às 23h45, "agindo pois, em detrimento do dever militar e da regularidade do funcionamento da Marinha do Brasil, com prejuízo também para o serviço".

A sentença, de outubro do ano passado, estipulou pena de três meses e vinte dias de detenção, com regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade. Defesa do militar recorreu ao STM (Superior Tribunal Militar) e pediu absolvição. O Ministério Público Militar e a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinaram pelo não provimento do recurso, ou seja, por manter a condenação. A última movimentação no processo aconteceu em 11 de abril, mas ainda não há data para decisão do STM.