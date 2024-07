Comissão de Anistia avalia pedir perdão a japoneses perseguidos no Brasil

Além da passagem do tempo, há outro empecilho, o que Mario Jun chamou de "cultura da vergonha". "É uma questão cultural da colônia japonesa, a cultura da vergonha, do esquecimento. De 'vamos deixar isso para trás, vamos olhar para frente e trabalhar, vencer na vida'", disse o produtor. "O que aconteceu, de certa maneira, né? A colônia japonesa é muito respeitada. Mas ficou esse lapso na história da imigração".

Shimabukuro concorda, e diz que os episódios precisam ser conhecidos. "Quando nós entramos nessa Comissão de Anistia para reparação, tinha muita gente que era contra, né? Aí falavam: 'Poxa vida, aconteceu isso 80 anos atrás, vocês vão abrir essa ferida antiga? Vai falar sobre esse sofrimento, contra o governo do Brasil, que aceitou os japoneses?'", lembrou. "Quase ninguém na sociedade brasileira conhece essas histórias, mesmo os descendentes dos japoneses não conhecem esse assunto".

O conselheiro, junto do Grupo de Pesquisa de Imigrantes Okinawanos no Brasil, luta para que o governo também reconheça outros abusos, além dos cometidos na Ilha de Anchieta. Em 1943, suspeitos de informarem ao Eixo a localização dos navios brasileiros na costa, os imigrantes japoneses, alemães e italianos foram proibidos de morarem no litoral. Cerca de 6.500 japoneses que moravam em Santos tiveram de deixar suas casas em 24 horas, e irem para um centro de imigrantes no Brás, bairro do centro de São Paulo.

Entretanto, a Comissão de Anistia só analisa casos que aconteceram entre 1946 e 1988. "Não dá para separar", falou Shimabukuro. "Vai pedir desculpa para a Ilha Anchieta, mas por Santos não? É como se alguém desse uma bofetada de um lado do rosto. Do outro lado do rosto, com o mesmo motivo, com a mesma mão, dá também, e dizer que desse lado eu peço desculpa, mas do outro lado, como foi antes, eu não vou pedir desculpas. É meio estranho isso".