Senadoras desafiam Alcolumbre de olho na sucessão de Pacheco

Leila não fala sobre o assunto. Mas o UOL apurou que ela vê com bons olhos o lançamento de uma mulher para concorrer ao cargo, embora seja cedo para garantir a viabilidade da candidatura. A líder da bancada feminina teria dito às colegas que chega de as senadoras serem coadjuvantes.

O governo busca neutralidade, mas foi procurado. Também já foi feito contato com a primeira-dama, Janja da Silva, e com a direção do PT.

Senadoras já falam como pré-candidatas

Eleição vai ser em fevereiro de 2025. Tanto Eliziane quanto Soraya tem esse desejo antigo. As duas também já têm agenda e discurso de pré-candidatas.

Eliziane diz em entrevistas que deseja ser a próxima presidente do Senado. Ela também comunicou esta ambição ao presidente do seu partido, Gilberto Kassab, e ao líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA). O discurso é que nenhum deles apresentou objeção.

Soraya uniu seu partido. Ela foi anunciada como pré-candidata em evento do Podemos Mulher. A presidente da sigla, deputada Renata Abreu (SP), afirmou que "não vai abaixar a cabeça para senador nenhum".