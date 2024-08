Boris Casoy: Silvio Santos nunca interferiu em telejornais que apresentei

Não é que ele não gostava do jornalismo, ele gostava do "Aqui Agora", um programa policial, voltado mais para polícia e assuntos extravagantes do que um telejornal que falasse de política, de assuntos culturais etc. Isso na visão dele não dava audiência, o telejornal que eu fazia não dava audiência, mas foi a maior audiência fora da Globo naquela época. Mas assim mesmo o Silvio queria algo parecido com o show.

Boris Casoy, Jornalista

Boris contou ainda que todo o controle que Silvio exercia era resultado do "lado empresário" do apresentador e que mesmo quando falou sobre sua candidatura à Presidência, por exemplo, não foi censurado.

A política, as pressões e as necessidades do grupo, posteriormente levaram a isso, a esse controle. Ele era uma pessoa onipresente, então ele proibiu comentários, demitiu gente, afastou pessoas. Isso em função com a parte de empresário dele. (...) Veja, eu ataquei a candidatura dele a Presidência República e não houve problema nenhum.

Olha, ele é um mito, mas a gente tem que considerar que ele era um ser humano falível, como todos nós, dotado de uma Inteligência fora do comum, dotado também de uma esperteza também fora do comum, e que criou um ambiente que acabou sendo uma espécie de fio condutor de uma área específica da televisão brasileira, que chamam de popular. Não é a televisão que eu faria, mas ele teve sucesso, um homem de grande sucesso, um lutador, um exemplo.

Boris Casoy, Jornalista