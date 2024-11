Denúncia de servidores-fantasmas na Embratur vira alvo de processo no TCU

Contudo, o caso levou à demissão de cinco pessoas. Segundo a Embratur, uma apuração interna avaliou que "cinco dos profissionais dedicados à execução do ACT [Acordo de Cooperação Técnica] apresentaram relatórios de desempenho insuficientes para seguirem compondo a equipe da Agência, e foram demitidos. Os demais colaboradores seguem em permanente análise de desempenho."

Relator do processo no TCU já foi deputado pelo Republicanos. O ministro Jhonatan de Jesus foi escolhido por meio de sorteio eletrônico. Embora o partido tenha apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro e tenha o governador de SP, Tarcísio de Freitas, como um de seus principais nomes, compõe o governo Lula com a chefia do Ministério dos Portos e Aeroportos.

Processo foi aberto a partir de uma denúncia na Ouvidoria do TCU. Segundo o Tribunal, as denúncias são enviadas para avaliação de uma área técnica, que pode abrir processo específico ou usar as informações como subsídio para outras fiscalizações. Nesse caso, foi aberto processo. Durante a análise do processo, sem julgamento do TCU, os documentos não são públicos.

A Agência nega com veemência que existam funcionários-fantasmas em seus quadros. Com o objetivo de esclarecer essas falsas alegações, a empresa, que ainda não foi notificada oficialmente, enviou no próprio dia 13 ofícios ao MPF e ao TCU se colocando à disposição para prestar todas as informações necessárias.

Embratur, em nota enviada ao UOL no dia 19

O que diz a Embratur

A agência disse ter iniciado processo de apuração interna para avaliar o desempenho dos colaboradores mencionados. Segundo a agência, "ao contrário do que foi alegado na denúncia, a atual gestão da Embratur não criou novos cargos." A Embratur afirma que "na estrutura herdada, havia 250 cargos ocupados. Atualmente, são 232 cargos ocupados e 18 vagos."