Kotscho: X virou instrumento político; Musk não quer dinheiro, quer poder

A rede social X, antigo Twitter, virou instrumento político com Elon Musk que não quer dinheiro, mas poder, afirmou o comentarista Ricardo Kotscho durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (29).

Na quarta-feira (28), o ministro Alexandre de Moraes deu uma intimação de 24 horas para que Elon Musk indicasse um representante do X no Brasil após fechar escritório da empresa em agosto. Nesta quinta-feira (29), Moraes mandou bloquear as contas da Starlink, empresa de Musk.