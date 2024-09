Anatel confirma ao Supremo que Starlink bloqueou acesso ao X no Brasil

Informação foi comunicada pela Anatel. Em petição encaminhada nesta quinta ao Supremo, agência informou que todos os 224.458 acessos que a empresa possui no país foram bloqueados para a rede social X a partir das 18h06 desta quarta-feira (4). O número representa 0,5% de todos os acessos que eram feitos ao X no país.

Starlink não conseguiu reverter bloqueio de contas. Inicialmente, a empresa vinha afirmando que só iria suspender as atividades do X se o STF suspendesse o bloqueio de suas contas bancárias. A empresa chegou a recorrer contra o bloqueio por meio de um mandado de segurança que foi analisado pelo ministro Cristiano Zanin. Como ele negou o pedido e a empresa perdeu o prazo para recorrer ao próprio Moraes questionando a decisão que bloqueou as contas, a Starlink acabou cedendo e cumprindo a ordem judicial.

Empresa comunicou recuo. Na ocasião, ela chegou a marcar a conta do ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais para anunciar o recuo na terça-feira (3). No texto, a companhia afirmou que uma ordem de Moraes, na semana passada, congelou as finanças e impede que a empresa faça transações financeiras. O serviço de internet via satélite da Starlink é operado por meio da empresa SpaceX.