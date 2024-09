Marina Silva defende governo, mas divide responsabilidade com a sociedade

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu no UOL News desta quarta (11) as ações do governo federal no combate às queimadas que atingem o Brasil, mas afirmou que a sociedade precisa fazer a sua parte.

Tudo que precisava ser feito, a gente tá fazendo. Agora é preciso que a gente entre em uma lógica de a sociedade também se responsabilizar. Não tem como você dizer: 'As pessoas estão livres para tocar fogo e aí governo federal que apague, o governo estadual que apague, os proprietários que apaguem'.