Condições para X voltar estão praticamente preenchidas, diz secretário

O secretário nacional de Políticas Digitais, João Brant, afirmou hoje (23) ao UOL News que as condições impostas pela Justiça para que o X (ex-Twitter) voltasse a funcionar no Brasil estão quase preenchidas.

A decisão que o Alexandre de Moraes tomou, o tempo inteiro, colocava três condições para o X voltar. Era cumprimento das ordens judiciais, pagamento das multas e indicação de representante legal no Brasil.