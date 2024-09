Marina defende Autoridade Climática em sua pasta na contramão de ruralistas

A ministra Marina Silva defendeu que o novo órgão ao enfrentamento às mudanças climáticas no Brasil, nomeado de Autoridade Climática, seja uma autarquia sob a tutela de seu ministério — o que contraria a posição do ministro Rui Costa, da Casa Civil.

Em entrevista ao vivo ao colunista do UOL Leonardo Sakamoto, a ministra do Meio Ambiente, que acompanha Lula (PT) em Nova York para a Cúpula da ONU e outros compromissos, afirmou que a Autoridade Climática focaria na gestão dos riscos, e não seria apenas mais um olhar aos desastres já consumados, como as secas e queimadas que ocorrem no Brasil.