Lula alfineta Zelensky e minimiza crítica sobre ditaduras de esquerda

Antigos aliados, Lula e Maduro têm entrado em conflito por causa das eleições. O ditador venezuelano se declarou reeleito em um resultado questionado pela oposição e por órgãos internacionais, sem apresentar devidamente as atas do processo, algo exigido pelo Brasil para reconhecimento do resultado.

Impasse no acordo com UE

Lula voltou a colocar pressão na União Europeia para que o acordo, debatido há décadas, saia em breve. Nesta viagem, ele tratou do assunto com diferentes líderes europeus, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O presidente brasileiro tem dito estar otimista. "Eu disse a Ursula von der Leyen que o Brasil está pronto para assinar o acordo, que agora a responsabilidade é toda da União Europeia, e não do Brasil", afirmou o presidente, que tem repetido isso nos últimos meses.

O Brasil tem tentado negociar para finalizar acordo. Mauro Vieira, chanceler brasileiro, confirmou ao UOL que os pedidos brasileiros foram atendidos pelos europeus e que, portanto, não haveria motivo mais para qualquer tipo de bloqueio.

Ainda há impasses. Segundo negociadores do Mercosul e da Comissão Europeia, todas as exigências apresentadas pelo Itamaraty no setor de licitações públicas —que movimenta em torno de US$ 114 bilhões— e que vinham sendo rejeitadas pela Europa foram acatadas pelo braço executivo do bloco.