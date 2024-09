STF autoriza recusa de transfusão de sangue por motivo religioso

Julgamento foi retomado hoje. A apreciação do tema pelo STF começou no dia 8 de agosto, quando houve a apresentação do relatório do presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e dos argumentos das partes e entidades interessadas.

Com repercussão geral, tese aprovada deverá ser aplicada em todas as instâncias da Justiça. Objetivo do Supremo é estabelecer uma norma que valha nacionalmente. O placar estava 5 a 0 até o início do julgamento desta tarde e formou maioria com o voto do ministro Kassio Nunes Marques, que seguiu os relatores.

Outros quatro votos. Na mesma linha, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen Lúcia votaram nesta tarde de acordo com o entendimento da maioria, que seguiu as propostas dos relatores das duas ações, os ministros Luis Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

Faltou um voto. O ministro Dias Toffoli está de licença e não participou nesta tarde da sessão.

Não só não posso impor, como eu tenho o dever, porque é dever do Estado a saúde, de fornecer o tratamento alternativo, desde que obviamente haja comprovação da eficácia desse tratamento, desde que o SUS forneça esse tratamento. Se o SUS reconhece e fornece esse tratamento, a meu ver é dever do Estado também fornecer esse tratamento.

Ministro Alexandre de Moraes, do STF