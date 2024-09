Malafaia é multado após não pagar indenização de R$ 280 mil a Freixo

Após a decisão de segunda instância, Malafaia apresentou recurso ao STJ. A multa é a terceira derrota de Malafaia no caso. Hoje presidente da Embratur, Freixo disse que "não tem o que comentar" sobre a decisão do STJ.

Malafaia foi processado por dizer que Freixo iria distribuir "cartilhas eróticas nas escolas" se eleito prefeito do Rio de Janeiro em 2016. Freixo disputou a prefeitura do Rio pelo PSOL e acabou derrotado no segundo turno por Marcelo Crivella (Republicanos), candidato apoiado por Malafaia na época.

A Justiça considerou as falas de Malafaia oportunistas. "Expressão extremamente abusiva porque condensa diversas situações e práticas e as reduzem a um oportunismo político bem ao tipo das campanhas eleitorais", disse o juiz Rossidélio Lopes da Fonte, titular da 36ª Vara Cível do Rio e responsável pela primeira decisão, em 2020.