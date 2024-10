Lula diz que Israel faz 'matança desnecessária' no Líbano por 'vingança'

O presidente Lula (PT) voltou a criticar os ataques de Israel ao Líbano e à Faixa de Gaza, ao dizer que o país promove "matança desnecessária" porque "tem que se vingar de um ataque".

O que aconteceu

"Eu sou contra e condeno o que Israel está fazendo no Líbano agora, atacando e matando pessoas inocentes", disse Lula, em discurso no México, nesta segunda (30). O brasileiro tem sido uma das principais vozes internacionais contra o conflito e, por suas falas, já foi considerado "persona non grata" pelo governo Benjamin Netanyahu.

Israel ampliou sua ofensiva militar contra alvos no Líbano e no Iêmen nas últimas horas. Nesta segunda, o líder do Hamas no Líbano, Fatah Sherif, foi morto em um campo de refugiados no sul do país. Ele era um dos principais contatos entre o movimento de resistência palestino e o Hezbollah.