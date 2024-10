Deputada trans do RJ relata ameaça de morte: 'Te queimar viva e assistir'

Balbi reiterou que as ameaças representam um claro atentado contra sua dignidade. A parlamentar reforçou que esse tipo de tentativa de coação também é contra "a força do segmento LGBTQIA+ que conquistou protagonismo" na Alerj ao eleger representantes para a Assembleia.

Dani afirmou que essas ameaças não desestimulam sua atuação política. "Isso só fortalece meu compromisso com a emancipação de todas as formas de injustiça. Estou aqui para defender os segmentos que propus a defender. Ataques como esse nos demonstram que estamos no caminho certo".

Incomoda demais ver uma mulher preta, trans e periférica eleita, e nosso mandato seguirá incomodando aqueles que não concebem a construção de uma cidade democrática, inclusiva e diversa. Não me calarão; minha voz seguirá potente em defesa do povo fluminense. Eu e minha assessoria já estamos tomando todas as medidas cabíveis. Esse tipo de comportamento não será tolerado

Dani Balbi, deputada estadual do RJ

Deputada registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância na quarta-feira (2). O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para pedir mais informações sobre a investigação e aguarda retorno. A reportagem também procurou a Alerj para pedir posicionamento sobre as ameaças contra a parlamentar. Se houver resposta, a reportagem será atualizada.