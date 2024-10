Lula lamenta morte de Ary Toledo e relembra críticas do artista à ditadura

Humorista é velado em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Ary Toledo será cremado após a cerimônia de despedida. Nas redes sociais, diversos famosos e amigos de Ary lamentaram. "Que notícia triste! Uma grande referência para mim. Gravamos recentemente o Programa do Ratinho e ele elogiou o meu humor e minhas piadas. Descanse em paz. Você nos fez sorrir muito", afirmou o jornalista do SBT Darlisson Dutra.

Quem foi Ary Toledo

Humorista Ary Toledo Imagem: Divulgação

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Toledo se mudou para a capital paulista aos 22. Naquela época, começou a trabalhar como ator no Teatro Arena e, aos 27, passou a dedicar sua vida à carreira humorística.

Além de humorista, Ary também teve uma carreira como cantor e compositor. Lançou seu primeiro trabalho musical em 1965, um álbum chamado "Ary Toledo No Fino da Bossa". O disco foi impulsionado pelo sucesso da música "Tiradentes".

Em sua empreitada na música, chegou a se destacar com a música "Pau de Arara", uma composição de Vinicius de Moraes e Carlos Lyra. Por conselho do próprio Vinicius, decidiu deixar as canções de lado e se dedicar ao humor.