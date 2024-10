Deputado suspeito de lavar dinheiro em posto de gasolina no RJ é alvo da PF

O deputado estadual Thiago Rangel (PMB) foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje (14) por suspeita de fraudar licitações e lavar o dinheiro utilizando uma rede de postos de gasolina.

O que aconteceu

Rangel é suspeito de fraude licitatória, peculato, lavagem de capitais, corrupção ativa e passiva. A PF, a Receita Federal e o Ministério Público do Rio afirmam que Rangel era o líder de um esquema criminoso que dispensava licitações para contratar empresas ligadas a ele.

Os investigadores afirmam que o esquema servia para desviar dinheiro público. As contratações das empresas era marcada por sobrepreço, "com lavagem de dinheiro através de uma rede de postos de combustíveis" do deputado.