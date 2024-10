No Brics, Lula critica países ricos e cita 'insensatez' de ataques em Gaza

"Plano Marshall às avessas" faz países emergentes financiarem os mais riscos, afirmou Lula. Esse programa foi criado pelos Estados Unidos, no final da década de 1940, como uma medida de ajuda econômica para a reconstrução da Europa e aliados após a Segunda Guerra Mundial.

Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas [no Brics], que integram mercados dinâmicos com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das terras raras do planeta, 75% do manganês e 50% do grafite.

Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para nações ricas. É um Plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes e em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido.

Lula cobrou maior acesso igualitário a vacinas e a ferramentas de inteligência artificial. Durante o discurso, Lula citou episódios da pandemia da covid-19, quando países mais pobres recebiam poucas doses e ficavam sem condições de dar uma resposta à crise sanitária.

Não podemos aceitar a imposição de "apartheids" no acesso a vacinas e medicamentos, como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da Inteligência Artificial, que caminha para tornar-se privilégio de poucos.