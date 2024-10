Sakamoto: Nunes não teve coragem de defender urnas na frente de Bolsonaro

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) não teve coragem de defender as urnas durante o primeiro evento de campanha com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (24).

No evento, Bolsonaro voltou a colocar em dúvida o resultado da eleição de 2022 e o prefeito se manteve em silêncio e evitou comentar as declarações.