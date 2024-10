Moraes derruba sigilo de operação contra Gustavo Gayer

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, levantou o sigilo da investigação que levou à operação desta sexta-feira (25) contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) por suspeita de desvio de dinheiro de cota parlamentar. Decisão ocorreu pouco tempo antes de o deputado reclamar que caso estava sob sigilo.

O que aconteceu

PF realizou operação contra deputado e outras 17 pessoas nesta sexta-feira. Investigação mira associação criminosa que seria liderada pelo parlamentar bolsonarista e teria desviado verbas da cota parlamentar, inclusive para uma escola de inglês e uma loja de artigos bolsonaristas que funcionavam em um endereço em Goiânia alugado com verba de cota parlamentar do deputado. Caso estava sob sigilo e, após a deflagração da operação, ministro levantou o sigilo da representação da Policia Federal, da manifestação da PGR e da própria decisão que autorizou as buscas.

Documentos contêm os principais fatos levantados pela investigação e que foram considerados relevantes pela PF e pela PGR para justificar as medidas. Outros documentos do inquérito continuam sob sigilo, mas, na prática, as suspeitas levantadas contra o parlamentar estão públicas. As investigações apontam os crimes de associação criminosa, peculato e falsidade ideológica.