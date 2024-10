PPP das escolas será regulada pela mesma agência que fiscaliza a Enel

No caso da PPP das escolas, o governo diz que uma nota de desempenho será usada para calcular a qualidade dos serviços da concessão, como alimentação, vigilância e limpeza. A infraestrutura de espaços das unidades de ensino como banheiros e salas de aulas, e o fornecimento de água, gás e energia serão avaliados.

Pais, alunos e funcionários das unidades de ensino também vão avaliar o serviço. O repasse do governo será feito com base "na qualidade do serviço prestado". Se o trabalho for entregue conforme previsto no contrato, a empresa garantirá a remuneração máxima prevista em contrato, diz a gestão Tarcísio.

Se a avaliação for baixa, o valor de repasse pode ser menor. "As avaliações reiteradamente ruins levarão a sanções, podendo, em casos extremos, culminar inclusive na rescisão do contrato", afirma o governo.

O primeiro leilão das escolas ocorreu nesta terça (29) sob protesto de alunos e professores. O consórcio Novas Escolas Oeste SP arrematou após sugerir uma contraproposta mensal de R$ 11,99 milhões, que será paga pelo estado após a entrega das escolas. O contrato é de 25 anos e as primeiras unidades devem ser entregas em 2026.

As empresas ficarão responsáveis pela manutenção das escolas. A parte pedagógica, como material didático e o planejamento escolar, continuará sob responsabilidade da Secretaria de Educação, diz o governo.

Especialistas contrários a proposta dizem que a medida abre uma brecha para privatização completa das escolas. O governo Tarcísio planeja terceirizar também a reforma de 134 escolas na capital paulista. O edital, segundo o secretário de educação Renato Feder, deve ser lançado em 2025.