Por que João Campos não tem permissão para concorrer à Presidência em 2026?

João Campos (PSB), 30, foi reeleito no primeiro turno para a Prefeitura de Recife com 78,11% dos votos válidos e tem ganhado destaque como "prefeito pop" pelo uso das redes sociais. Com a popularidade, seu nome já é cogitado para as eleições de 2026, mas ele não pode se candidatar a qualquer um dos cargos.

Entenda as regras

Por regra, Campos não poderá concorrer nas eleições de 2026 para senador, presidente ou vice-presidente do Brasil. Segundo a Constituição Brasileira, para se eleger senador, presidente ou vice-presidente do Brasil, é necessário ter no mínimo 35 anos.

Em 2026, quando ocorrem as eleições presidenciais, João Campos ainda não terá idade necessária para candidatar-se a presidente ou vice —ele tem 30 anos hoje e fará 35 anos apenas em novembro de 2028.