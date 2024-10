Kajuru: quais crimes e penas para quem vazou vídeos íntimos do senador

O tempo entre a gravação e o vazamento não afeta a gravidade do crime. "O crime ocorre no momento da divulgação não consentida, independentemente de quando a gravação foi feita", explicou Wallyson Soares, especialista em direito eleitoral. Ele também destacou que o compartilhamento do conteúdo por terceiros é igualmente punível: "Quem compartilha o vídeo pode ser condenado com base no mesmo artigo, com penas de 1 a 5 anos."

Além das penalidades criminais, o vazamento pode gerar indenizações por danos morais e materiais. "A honra e a imagem da vítima são prejudicadas, o que pode levar a condenações em ações cíveis, obrigando o responsável a pagar indenizações", acrescentou Soares. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada e honra, reforçando a base para possíveis ações judiciais.

A divulgação também levanta suspeitas de ataque político, conforme Kajuru sugeriu. O senador afirmou que a divulgação pode ter sido uma tentativa de desmoralizá-lo publicamente. Samuel dos Anjos comentou que, se comprovada a motivação política, "isso pode agravar a situação e aumentar a pena em até dois terços, se houver intenção de humilhação pública."

A Polícia Federal será responsável por investigar o vazamento e a possível motivação política. "Cabe à PF apurar se houve conotação política e se a divulgação buscou manipular a opinião pública contra o senador", explicou dos Anjos.

Plataformas digitais

As plataformas digitais também têm responsabilidade na remoção rápida do conteúdo. Daniel Blanck, especialista em direito digital, destacou que plataformas que não retirarem o conteúdo violador podem ser punidas. "A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) prevê sanções para plataformas que falharem em proteger a privacidade dos usuários", afirmou Blanck, lembrando que as multas podem chegar a R$ 50 milhões por infração.