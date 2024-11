Ex-ministro crê que Moraes irá liberar passaporte de Bolsonaro para posse

Jair Bolsonaro deve conseguir a liberação de seu passaporte para comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos, afirmou Gilson Machado, ministro do Turismo do Brasil na gestão do ex-presidente, no UOL News desta quinta (7)

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) negou recentemente, por unanimidade, a liberação do passaporte por risco de fuga. O relator da ação era o ministro Alexandre de Moraes.

O passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro deste ano como medida cautelar na operação que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.