Bolsonaro elogia ex-ministro de Lula e Dilma: 'Queria no primeiro escalão'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que gostaria de contar com Aldo Rebelo (MDB), ex-ministro de Lula e Dilma, como um "ministro da Amazônia" e que o considera "um cara fantástico".

O que aconteceu

A fala foi durante uma entrevista à rádio AuriVerde Brasil, de Bauru (SP), na última quarta-feira. O ex-presidente comentou sobre as alianças que o PL firmou com partidos do "centrão" e disse que isso era uma forma de poder se colocar contra a esquerda.

A citação a Rebelo, porém, não foi nominal, mas a "um deputado que foi do PCdoB, relator do Código Florestal e saiu do partido". Rebelo, filiado ao PCdoB, foi o relator do Código Florestal na Câmara em 2012, onde foi parlamentar por seis mandatos consecutivos, entre 1991 e 2015. Nesse período, o ex-deputado presidiu a Casa de 2005 a 2007. Ele deixou a legenda em 2017.