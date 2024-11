Expulsa da Jovem Pan, rádio do interior de SP vira novo reduto de Bolsonaro

A emissora lançou desconfiança sobre as urnas no dia do segundo turno das eleições municipais. Com a apuração em andamento, Pittoli disse sentir um "cheiro" de favorecimento a nomes ligados ao "50", número de urna do PSOL, e "55", do PSD. A menção aos números foi feita por meio de mímicas, já que, segundo Pittoli, era preciso "pisar em ovos" e "cifrar algumas mensagens". Os comentaristas trataram o PSD como "inimigo" por liderar o "sistema", ou seja, os adversários do bolsonarismo.

A transmissão levantou suspeitas sobre o avanço dos números em Curitiba. Com 11% das urnas apuradas, Pittoli questionou o fato de que Pimentel se mantinha na faixa de 56% dos votos válidos, contra 43% de Graeml. "Incrível, hein? Abre com um percentual e não muda?", disse o radialista. O resultado na cidade foi 57,64% para o candidato do PSD e 42,36% para a rival.

Em São Paulo, a desconfiança foi motivada pela demora na apuração. Na cidade, a divulgação dos resultados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou às 17h27, quase meia hora após o fechamento das urnas. Pittoli disse sentir "um cheiro" em relação ao resultado.

Não houve, até hoje, nenhuma prova de fraude nas urnas eletrônicas. Desde o pleito de 2022, o UOL desmentiu uma série de notícias falsas que apontavam indícios de manipulação dos resultados eleitorais.