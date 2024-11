Falta de conversa e busca por novos cortes incomodam cúpula do Exército

Em julho, o governo federal já havia prometido o congelamento de R$ 15 bilhões em gastos para este ano e um corte de R$ 25,9 bilhões na proposta de orçamento do ano que vem para cumprir o arcabouço fiscal. Mas agora se vê pressionado a contar ao mercado como vão ficar as contas de 2026. A demora tem causado um clima de insegurança entre os investidores nos últimos dias, impulsionando o dólar e derrubando a Bolsa de Valores.

A avaliação dos militares é que há escassez de recursos para investimentos, principalmente para projetos estratégicos e de longo prazo, e já não haveria como enxugar o orçamento. Apesar de ser um dos cinco maiores na Esplanada, com R$ 127,7 bilhões, a maior parte desse montante é gasta com despesas com pessoal, tanto da ativa quanto da reserva e pensões.

E Lula resistia a mexer na Previdência dos militares. A possibilidade vinha sendo ventilada desde junho pela ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento). O presidente do TCU, Bruno Dantas, também sugeriu em entrevista mexer no regime. Agora a opção tem se tornado mais real nas previsões de cortes futuros, apesar da falta de consenso e de um anúncio oficial.

Múcio ainda não havia conversado com os comandantes das forças nesta terça-feira (12), mas o clima, principalmente no Exército, era de insatisfação pela "falta de deferência" e de não terem sido informados sobre onde seriam os cortes. A Marinha e a Aeronáutica também ainda estão aguardando mais informações vindas dos comandantes.

A coluna apurou que, apesar de as negociações se arrastarem mais intensamente desde a semana passada, só deve haver uma conversa das Forças Armadas com a área econômica hoje e sem a presença de Haddad. A reunião deve acontecer no Ministério da Defesa, pela manhã. Múcio tem uma reunião com Lula à tarde no Planalto.

O discurso oficial da Defesa é que os militares aceitam mexer em benefícios, alguns considerados como privilégios, desde que eles não sejam a única categoria de servidores afetada. Também alegam que o custo deles para os cofres públicos é menor do que com outros setores.