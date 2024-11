Escala 6x1: Vice-líder da oposição critica PEC e propõe pagamento por hora

As empresas vão demitir e oferecer 20%, 30% a menos. É uma queda no rendimento dessas pessoas e com aumento da inflação, porque as empresas terão que contratar outros funcionários para produzir o mesmo que os demitidos ou estão trabalhando menos conseguiriam. Ou seja: quem perderá nisso tudo é o pobre. Mauricio Marcon (Podemos-RS), deputado federal e vice-líder da oposição na Câmara

Deputado do PT defende jornada de 36 h e propõe transição

Em meio à discussão sobre a PEC que pede o fim da escala 6x1, o deputado federal do PT, Reginaldo Lopes, defendeu a implantação da redução da jornada máxima de trabalho para 36 horas, mas em um período de transição de quatro a oito anos para que isso aconteça. As declarações do político foram feitas no UOL News desta quarta-feira (13).

"É possível fazer uma transição de quatro anos, a cada ano reduzir duas horas, ou a cada ano reduzir uma hora, que coincide com a transição da reforma tributária, que vai reduzir de 8% a 20% a carga tributária, o custo tributário, a cumulatividade tributária, o setor produtivo".

"Portanto, não justifica nenhum setor produtivo ficar contra a redução da jornada de trabalho. Até porque, como nós vamos diluir isso em quatro anos, não tem custo de aumento de produtividade, é diluído, não tem custo aumento de inflação".

Reginaldo Lopes (PT), deputado federal

