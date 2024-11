STF retoma uso de grades de proteção por tempo indeterminado após bomba

Na quarta-feira (13), Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, tentou entrar no Supremo com explosivos. Ele morreu ao detonar os artefatos em frente à sede do tribunal. Também houve explosões em um carro de Francisco que estava em um dos estacionamentos da Câmara dos Deputados.



A Polícia Federal investiga a suspeita de terrorismo no episódio e, segundo o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, o homem portava artefatos feitos de forma artesanal, mas com alto "poder de lesibilidade", e um extintor de incêndio que simulava um lança-chamas. As investigações vão apontar de que materiais foram feitas as bombas. A PF considera que o ataque foi premeditado.