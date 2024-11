PF: Homem portava artefatos artesanais e extintor que simulava lança-chamas

Diretor da PF contou que, ao ser aberta uma gaveta na casa de Francisco Wanderley, houve uma explosão. Não houve feridos, segundo Rodrigues, já que a ação foi efetuada por um robô antibombas. Essa explosão ocorreu na residência alugada do autor em Ceilândia, cidade que fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília, durante varredura feita em conjunto com a Polícia Militar do DF.

Trailer que pertencia ao autor dos ataques no DF também foi encontrado pela PF. O veículo foi achado ao lado do Anexo 4 da Câmara, onde ficam localizados outros trailers que vendem comida no local. Um celular foi apreendido dentro do veículo e a PF também analisa uma caixa que estava próxima ao trailer. "O trailer foi alugado há alguns meses. No interior desse trailer foram encontrados mais materiais explosivos, e também o celular foi encontrado no trailer e o documento do veículo", disse Rodrigues. O aparelho telefônico vai ser periciado para aprofundar as investigações.

Imagem: Arte/UOL

Ex-mulher diz que autor queria matar Moraes

Ex-mulher do autor das explosões deu a declaração para agentes de Santa Catarina. Ela e outros familiares de Francisco Wanderley Luiz foram localizados por agentes da PF. Ela disse que o principal alvo era o ministro Alexandre de Moraes e "quem mais estivesse junto".

Ela afirma que o ex-marido só morreu porque foi descoberto. Nas imagens do circuito de câmeras da praça dos Três Poderes, é possível ver que Luiz recua depois de ser abordado por um segurança. Ele joga alguns explosivos contra a sede do STF, depois se deita no chão com um explosivo perto da cabeça e morre após a detonação (veja vídeo acima).