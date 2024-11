Vídeo: veja momento em que homem joga bombas e se explode no STF

Um vídeo do circuito de segurança do STF (Supremo Tribunal Federal) mostrou o momento em que um homem se aproximou da sede da corte na noite desta quarta-feira (13) com artefatos explosivos. Francisco Wanderley Luiz, 59, identificado como o autor do atentado, morreu durante a ação na praça dos Três Poderes.

O que aconteceu

O homem se aproximou da entrada do STF por volta das 19h30 de ontem e ativou os explosivos que tinha no corpo. Segundo o relato de um segurança da Suprema Corte, o homem circulou pelo local com "atitude suspeita" e deitou no chão para esperar as bombas explodirem. Um carro também explodiu no estacionamento da Câmara.

Uma varredura será feita nos prédios da Câmara e do STF nesta quinta-feira (14). O Senado Federal suspendeu os trabalhos.