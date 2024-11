PF: Atentado em Brasília foi premeditado e autor é extremista de direita

Para a Polícia Civil do Distrito Federal, a hipótese mais provável é de um "lobo solitário" e "suicida". A PF ainda investiga se há envolvimento de outras pessoas no crime. O STF pediu que a Polícia Federal se envolvesse nas investigações.

Para os investigadores federais, as postagens encontradas no Facebook e no WhatsApp de Wanderley Luiz apontam que ele era um "extremista de direita". O autor das explosões foi candidato a vereador no município de Rio do Sul, Santa Catarina, em 2020, pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não se elegeu.

Em uma das mensagens no WhatsApp, Wanderley Luiz diz que a PF tem 72 horas para "desarmar uma bomba" na casa de "comunistas de merda", como o jornalista William Bonner, os ex-presidentes José Sarney e Fernando Henrique Cardoso e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Em outro texto, ele cita o ex e o atual comandantes do Exército, general Freire Gomes e Tomás Paiva. "Se por acaso for decretado o Estado de sítio, sugiro a vocês que fiquem ao lado do povo. Do contrário, a inteligência vai entrar em ação. E nesse caso eu só lamento por vocês".

E também numa mensagem chega a ameaçar os presidentes da Câmara e do Senado. "Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Vou cantar uma música para vocês dormirem bem. Senta aqui neste banco pertinho de mim, vamos conversar, será que vocês tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar, agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar".

Políticos de direita tentam minimizar o ataque como um ato isolado. Em entrevista a Igor Gadelha, do Metrópoles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que Wanderley Luiz é um "maluco".